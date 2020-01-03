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İşte Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi

Lille kulüp doktoru Flamant Patrick, Yusuf Yazıcı'nın 4 ay sonra sahalara dönebileceğini söyledi.

Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Roma'da tedavisine devam ediliyor. Sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olan genç futbolcuyu Lille kulüp doktoru Flamant Patrick ziyaret etti.

TRT Spor'a tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Patrick, "Yusuf fizik tedavi çalışmalarına başladı. Bu gibi sakatlıklarda süreç oldukça zor geçebiliyor. Tam olarak iyileşebilmesi için zamana ihtiyacı var." dedi.

4 ay sonra sahalara dönecek
Genç futbolcunun oldukça yoğun bir program eşliğinde çalıştığını dile getiren Flamant Patrick, Yusuf Yazıcı'nın 4 ay sonra sahalara dönebileceğini söyledi.

Flamant Patrick, milli oyuncunun eski formuna kavuşmasının da 5-6 ayı bulabileceğini kaydetti.

Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille'le çıktığı 25 maçta 1 gol, 4 asist yaptı.

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