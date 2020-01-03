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İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi tartışmasına Çin de dahil oldu

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili dünyadan farklı tepkiler geliyor. Çin'den yapılan açıklamada "ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktıklarını ve tüm tarafların BM ilkeleri ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına saygı duymasını savunduklarını söyledi.

"Gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz"

Olayı yakından takip ettiklerini dile getiren Gıng, şunları kaydetti: Irak'ın egemenlik hakkı, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Orta Doğu ve Körfez bölgesinin barış ve istikrarı korunmalı. İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz.

Süleymani'nin yerine yardımcısı atandı

İran dini lideri Hamaney, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.

Öte yandan Irak'ta yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulunan ABD, vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

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