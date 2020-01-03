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Netanyahu'dan Kasım Süleymani yorumu: ABD'nin kendini savunma hakkı var

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile ilgili, "ABD’nin kendini savunma hakkı olduğunu" değerlendirmesi yaptı.

Netanyahu'nun, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine döneceği belirtildi.

"Verdiği savaşta ABD’nin yanındayız"

Netanyahu, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Başkan Trump; süratle, etkili ve kararlı hareket ettiği için her türlü övgüyü hak ediyor. İsrail, barış, güvenlik ve meşru müdafaa için verdiği savaşta ABD’nin yanındadır.

Başbakanlık Ofisi'nden de açıklama yaptı

Öte yandan Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada da Netanyahu, şunları belirtti: İsrail’in kendini savunma hakkı olduğu gibi ABD de tamamen aynı hakka sahip. Kasım Süleymani, Amerikan vatandaşlarının ve diğer pek çok masum insanın ölümünden sorumludur. Bu tarz daha fazla saldırıyı planlıyordu.

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