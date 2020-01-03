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Demokrat Parti adayı Bernie Sanders'den Başkan Donald Trump'a uyarı!

Kasım Süleymani’nin ABD saldırısıyla öldürülmesinin ardından savaş uyarısında bulunan ABD’li Senatör Bernie Sanders, “İran'da savaş Irak’takinden daha büyük bir felaket olur” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünün Pentagon tarafından doğrulanmasının ardından Twitter hesabından bir video paylaşan Demokrat Parti başkan aday adayı Bernie Sanders, Başkan Donald Trump’ı savaşa karşı uyardı.

Gençken Vietnam Savaşı’na karşı çıktığını, 2002 yılında Irak savaşına da karşı oy kullandığını hatırlatan Sanders, “Vietnam konusunda haklıydım. Irak konusunda haklıydım. İran’la bir savaşı önlemek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Irak’taki savaşı ‘ABD’nin modern tarihindeki en kötü dış politika hatası’ olarak niteleyen Sanders, “Irak’taki savaşın bir felaket olduğunu düşünüyorsanız, sanırım İran’la savaş çok daha kötü olacak. Bu yüzden birlikte çalışalım ve bu savaşı önleyelim ve eğer insanlar bu nedenle beni eleştirecekse, durmayın, sorun değil, kimseden özür dilemiyorum” ifadelerini kullandı.

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