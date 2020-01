Demokrat Parti adayı Bernie Sanders'den Başkan Donald Trump'a uyarı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünün Pentagon tarafından doğrulanmasının ardından Twitter hesabından bir video paylaşan Demokrat Parti başkan aday adayı Bernie Sanders, Başkan Donald Trump’ı savaşa karşı uyardı.

Gençken Vietnam Savaşı’na karşı çıktığını, 2002 yılında Irak savaşına da karşı oy kullandığını hatırlatan Sanders, “Vietnam konusunda haklıydım. Irak konusunda haklıydım. İran’la bir savaşı önlemek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

I was right about Vietnam.



I was right about Iraq.



I will do everything in my power to prevent a war with Iran.



I apologize to no one. pic.twitter.com/Lna3oBZMKB