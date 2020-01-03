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Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk 3 haftasının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18, 19 ve 20. haftaların müsabaka programı şöyle:

18. hafta

17 Ocak Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar: 
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

19. hafta
24 Ocak Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Stat açıklanmadı)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

20. hafta
31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)




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