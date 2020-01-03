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Ankara'da yılbaşında 4 arkadaş aynı evde ölmüştü! Sebebi ortaya çıktı

ANKARA'dan yılbaşı gecesi gelen yangın haberi kan dondurdu. 7 arkadaşın kaldığı evde çıkan ve 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

4 ölü

7 gencin evde uyuduğu sırada çıkan yangında, Semih Aktaş (20), Seyfi Güngör (26) ve Naci Cankurtaran (26) ile onları kurtarmak için eve giren 4'üncü katta oturan komşu Rahmi Yozgat (65) yaşamını yitirdi.

İnceleme sonucu rapor hazırlandı

Yangınla ilgili evde inceleme yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince hazırlanan rapor tamamlandı.

Raporda, itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında zemin katta bulunan daireden alevlerin yükseldiği, üst katlarda bulunanların yoğun duman ve ısı nedeniyle binada mahsur kaldıklarının görüldüğü belirtildi.

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