Habertürk fena karıştı! Saymaz ve Öğüt birbirine girdi

Habertürk'te Selman Öğüt'ün Kemalislerle ilgili sözleri İsmail Saymaz'ı çileden çıkardı. Kemalistler sayesinde bu ülkede ezan okunduğunu söyleyen Saymaz, Ögüt'ün Kemalistlerle ilgili sözleri üzerine çileden çıktı. İşte Habertürk'ü karıştıran o tartışma;

TURKAD Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selman Öğüt, Kemalistlerin İran'ı şeytanlaştırdığını söyleyerek Müslümanlara hakaret ettiklerini ileri sürdü. Öğüt'ün bu sözlerine itiraz eden gazeteci İsmail Saymaz itiraz etti. İkili arasındaki söz düellosu tartışmaya dönünce programa reklam arası verildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye'nin yüzde 99'unun Müslüman olduğunu, İslamcıların ise marjinal azınlık olmalarına rağmen ülkeye büyük zarar verdiğini ileri sürdü. Namazında niyazında birisi olduğunu, Selman Öğüt'ün doğru dürüst namaz bile kılmayı bilmediğini söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

İşte o tartışmadan bazı kesitler;

Selman Öğüt: Bu yüzden mi başörtüsüyle üniversitelere sokmuyordunuz?

İsmail Saymaz: Kim sokmuyordu? Ne münasebet? Ben namazında niyazında bir gencim. Ezbere konuşuyorsun! İleri geri konuşuyorsunuz. Kemalistler bu ülkede özgürce ezan okunmasını sağladılar, namaz kılmasını sağladılar.

S.Ö: Kemalistler mi özgürce namaz kılınmasını sağladı? Hayal dünyasında yaşıyorsunuz.

İ.S: Önce kavramlar yerine oturacak. Bu ülkede Kemalistler Müslümandır. Bu ülkede Kemalistler sayesinde ezan özgürce okunuyor. Bu ülkede Yunan işgali olsun diyenlere rağmen karşı savaşarak kazandılar. Bu ülkede Müslüman çoğunluksa, bu ülkede ezan okunuyorsa, bu ülkede Türk bayrağı dalgalanıyorsa Kemalistler sayesinde Atatürkçüler sayesinde! Bu ülkede İslamcılar marjinal bir azınlıktır. Türkiye'nin başını belaya soktular. Bileceksiniz! Bu ülkede Kemalistler, İslamcıların bozduğu başını belaya soktuğu yende Kemalistler gelip kurtaracak.

S.Ö: Önce özür dileyeceksiniz. Ezanı Türkçe okuttuğunuz için özür dileyeceksiniz. Camileri kapattığınız için özür dileyeceksiniz.

İ.S: Bu çok tehlikeli bir provokasyon. Dikkat edin.

S.Ö: Provokasyon senin işindir.

İ.S: Benimle senli benli konuşma.

S.Ö: İstediğim gibi konuşurum. Sensin provokatör. Müslümanlara zulüm edilmiştir, Kemalistler zulüm edilmiştir. İkna odaları kurdunuz.

İ.S: Bu arkadaş Kur'an'ın elifini bilmez. Ben Kur'an okumuşum, bu arkadaş iki rekat namaz kılamaz ya! Ya bu arkadaş iki rekat namazı baştan sona kılamaz. Ben bunlara namaz kıldırırım ya! Bu Kur'anın "k"sını bilmez. Ya bırak ya! Ben bunların tamamına namaz kıldırırım.