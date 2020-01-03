Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Irak'a yönelik seyahat uyarısı yayımlandı.

Irak'ta yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimaline işaret edilen uyarıda, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde Irak'a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Uyarıda, halihazırda Irak'taki Türk vatandaşlarından, bakanlıkça yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları istendi.

Öte yandan vatandaşların, Konsolosluk Çağrı Merkezine '+90 312 292 29 29', Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine '+964 790 190 94 06' numaralı telefondan ve 'embassy.baghdad@mfa.gov.tr' e-posta adresinden doğrudan ulaşabilecekleri bilgisi paylaşıldı.