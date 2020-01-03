HABER /  GALATASARAY

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'nun kiralanması için oyuncuların kulüpleriyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Onyekuru için KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. Onyekuru, Fransız ekibiyle bu sezon 4 maça çıkarken 1 asist yaptı.

Marcelo Josemir Saracchi Pintos
Saracchi için ise, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon 7 maça çıktı
21 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, bu sezon Leipzig formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol attı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme
İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda
Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı
ABD Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderiyor
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Süleymani için üzgünüm
Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta kızını taciz edeni öldüren babaya 12 yıl hapis
Süleymani pazar günü İran'da defnedilecek
Paris'te bıçaklı saldırı 1 ölü 2 yaralı
FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı
İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması
Hademe maaşları 2020 ne oldu yeni zamlı maaş belli oldu
Yorumlar 1 yorum