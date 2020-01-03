Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'nun kiralanması için oyuncuların kulüpleriyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Onyekuru için KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. Onyekuru, Fransız ekibiyle bu sezon 4 maça çıkarken 1 asist yaptı.

Marcelo Josemir Saracchi Pintos

Saracchi için ise, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon 7 maça çıktı

21 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, bu sezon Leipzig formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol attı.