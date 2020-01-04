Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin son dakika açıklaması yapan Trump, "Kasım Süleymani, ABD'li diplomatlara saldırmayı planlıyordu" dedi. Trump ayrıca, savaşı durdurmak için bu adımı attıklarını söyledi.

Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından Twitter'dan çok sayıda paylaşım yaptı.

"İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz" diye Trump, İran yönetimine 'saldırgan tutuma son verme' çağrısında bulundu.Trump, "Kasım Süleymani, Ortadoğu'da binlerce masum insanı öldürdü" diye konuşan Trump, "ABD ordusu, Süleymani'yi benim talimatımla öldürdü" ifadelerini kullandı.

"Savaş başlatmak için yapmadık"

Ayrıca Trump, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyleyerek, "Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil" dedi.

"Kasım Süleymani, Abd'li diplomatlara saldırı planlıyordu"

"Bir hedef listemiz var ve bunu her zaman uygulamaya hazırız" diyen ABD Başkanı, Süleymani'nin ABD'li diplomatlara saldırı planladığını öne sürdü. Trump, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne geçen hafta yapılan saldırılardan Süleymani'yi sorumlu tuttu.