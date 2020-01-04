Ayıptır ayıp! Şehit cenazesinde protokol hesabı

Şehit cenazesinde devlet Alevi ayrımı yapıyor diyerek Cumhuriyet gazetesi muhabirini kaynak gösteren Halk TV, büyük bir skandala imza attı.

Pençe-3 Harekatı kapsamında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Ayhan Çam'ın cenazesi, Çorum'da toprağa verildi. Pençe-3 harekatı kapsamında şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık için de İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Piyade er Ayhan Çam'ın Çorum'daki cenazesi Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ebediyede uğurlandı. Çorum'daki cenazeye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit piyade sözleşmeli er Berkay Işık için de öğle vakti İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni yapıldı. Törende acılı aileyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya yalnız bırakmadı.

Yalanlarınız yüreğinizi de mi sızlatmadı?

İkitelli Cemevi'ndeki cenaze töreni sonrası Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ, Facebook hesabından Berkay Işık, İkitelli Cemevi'ndeki törene devletin zirvesinin katılmadığını ileri sürdü. Uludağ'ın hesabından alıntı yapan Halk TV ise haberi "Alevi askerin cenazesine devlet zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" başlığıyla duyurdu.

Şehit cenazesi üzerinden provokasyon

Her defasında Alevi vatandaşlara yönelik ayrım yapıldığını ileri süren Halk TV, herkesin gördüğü bir gerçeği aslında çarpıtmıştı. İğrenç yalana Cumhuriyet gazetesi muhabirini kaynak gösteren Halk TV, bir gerçeği saklayarak devletin üst kademesinin cemevindeki şehit cenazesine katılmak istemediklerini ileri sürdü.

İstanbul'da Bakan, Çorum'da Bakan Yardımcısı

İddia edildiğinin aksine Çorum Yeni Cami'deki şehit cenazesine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bazı milletvekilleri katılırken, İkitelli Cemevi'ndeki törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra aralarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da bulunduğu İstanbul protokolü tam kadro katıldı.

Askeri uçakla Tokat'a götürüldü

Bu arada Şehit piyade er Berkay Işık'ın cenazesi İkitelli'deki Cemevi'nde töreninin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla Tokat Havalimanı'na ulaştırıldı.

Şehidin uçaktan askerlerce alınan naaşı bir süre omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına konularak baba ocağı Almus ilçesine götürüldü. Şehidin ailesi de aynı uçakla Tokat'a geldi.

Tokat Havalimanı'nda gerçekleştirilen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve protokol üyeleri katıldı. Şehit Işık'ın cenazesi yarın kentin Almus ilçesinde toprağa verilecek.