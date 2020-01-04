HABER /  YEREL

Bir kadın eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

KONYA'da bir kadın, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadının evine giderek kızının önünde kadını vurarak öldürdü, o sırada evde olan başka biri de seken kurşunlardan yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Özlem G. kocası T.K’den boşandıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başladı.

Evine giderek vurdu 

Tekrar Seydişehir’e gelen Özlem G, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü’nün Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi 202. Sokak'ta bulunan evine gitti. Özlem G, Süngülü’nün kızının kapıyı açmasının ardından eve girerek yanındaki tabanca ile Aynur Süngülü’ye ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti 

Süngülü boynuna ve ayağına aldığı kurşunlar sonrası olay yerinde hayatını kaybederken, o sırada evinde bulunan komşusu seken kurşunlar ile elinden yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aynur Süngülü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı

Polis ekipleri olay sonrası kaçan Özlem G’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aynur Süngülü’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Kongresi'nden olası İran savaşını önleyecek tasarı! Trump'ı zora sokacak karar
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ABD'yi buz kesen açıklama
Kasım Süleymani efsane mi katil mi? İbrahim Karagül'den sarsıcı yazı
Ayıptır ayıp! Şehit cenazesinde protokol hesabı
Libya'nın başkentinde Türkiye'nin tezkere kararı kutlandı
Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!
ÖNCEKİ HABERLER
Mbaye Diagne kamp kadrosuna alınmadı
Genç futbolcu Nathael Julan hayatını kaybetti
Kaçak alkol tüketen avukat öldü
Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması
Enes Ünal'ın 2 golü Valladolid'e yetmedi
Kaymakam maaşları 2020 yılında kaç para oldu yeni maaş
Yorumlar