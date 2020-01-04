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Kaçak alkol tüketen avukat öldü

İzmir'de, yaşadığı ikamette fenalaşması sonucu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve 7 farklı dosyadan aranması bulunan avukat hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki evinde alkol ürettiği belirtilen avukat Caner Dumanoğlu, ürettiği alkolü içtikten sonra fenalık geçirdi.

Hastanede öldü 

Yakınları tarafından durumun bildirmesi üzerine eve gelen 112 sağlık ekiplerince Dumanoğlu, evinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dumanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi sonucu belirlenecek 

Öte yandan, Dumanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

7 dosyadan aranması çıktı

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında ise Caner Dumanoğlu'nun avukat olduğu, bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan aranması olduğu öğrenildi.

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