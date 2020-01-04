Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah beyazlı ekibin eski yıldızı Cenk Tosun'un transferi ile ilgili ''Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz. Şu anda bir transfer durumu yok” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu ve Cenk Tosun ile ilgili de konuştu.

''Şu anda bir transfer durumu yok”

Cenk Tosun’un şu anda geri dönmesinin planlar arasında olmadığını belirten Kocadağ, “Cenk Tosun Premier Lig’de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz. Şu anda bir transfer durumu yok” ifadelerini kullandı.

''Laf olsun diye değil, bütçemize uygun transfer yaparız''

Kadroda fazla değişiklik planlamadıklarını da belirten yönetici, “Ayrılması söz konusu oyuncu yok. Çok bozmayı düşünmüyoruz, limitler var, onunla ilgili çalışmalar da var. En büyük transferimiz verim almadığımız oyuncuları kazanmak olacak. Laf olsun diye değil, bütçemize uygun transfer yaparız. Gelecek sezonun da planlamasını yapıyoruz” dedi.

VAR kayıtları

TFF’nin VAR kayıtlarını açıklayamayacağını belirtmesi için de Kocadağ, “Fenerbahçe maçı sonrasında başvuru yaptık, MHK Başkanı aynı fikirde değiliz dedi. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok, güven ortamını yeniden sağlamak önemli. Bu sağlanırsa VAR kayıtlarına zaten gerek yok” diye konuştu.