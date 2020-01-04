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Mbaye Diagne kamp kadrosuna alınmadı

Club Brugge'da Kasım ayında kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Katar'da yapılacak devre arası kampının 29 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.

Ocak'ta Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne, kiralık olarak forma giydiği Club Brugge'da devre arası kampı kadrosuna alınmadı.

Katar'da yapılacak kampın kadrosunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran Belçika temsilcisi, Mbaye Diagne'nin yerine 18 yaşındaki yeni transfer Youssouph Mamadou Badji'yi kafileye dahil etti.

Galatasaray'a dönecek
Club Brugge ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Senegalli golcünün 29 kişilik kadroda yer almaması Galatasaray'a döneceği iddialarını güçlendirdi.

Mbaye Diagne bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

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