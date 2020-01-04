Mücahit Kulak, Alman rakibini devirdi

Dünya Şampiyonu kickbokscu Mücahit Kulak Akın, Alman rakibi Nicolas Obiango’yu 3-0 mağlup etti.

Bugüne kadar çıktığı 36 maçın 31’ini kazanan şampiyon kickbokscu Mücahit Kulak Akın, Almanya’dan rakibi Nicolas Obiango ile ringe çıktı. Maç boyunca ezici bir üstünlükle dövüşen Kulak, 3-0’lık net bir skorla Alman rakibini puan ile yenmeyi başardı.



Aldığı galibiyeti Türk halkına hediye ettiğini belirten Mücahit Kulak, 28 Mart’da Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.