Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba üzerindeki şanssızlığı atamıyor

Manchester United taraftarları, 26 yaşındaki Fransız yıldız Paul Pogba'dan gelen sakatlık haberiyle şaşkına döndü.

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'nın bileğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, Fransız futbolcunun sürekli gündemde olmasından dolayı yıprandığını ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Sadece 7 maçta forma giydi

Bu sezon sakatlık problemleri nedeniyle istikrar yakalayamayan Pogba yalnızca 7 maçta forması giydi.



