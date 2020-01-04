Ersun Yanal Alper Boğuşlu'dan memnun değildi bileti kesildi

Fenerbahçe’de kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollar ayrılırken bundaki temel sebep, kalecilerin düşük performansı oldu.

Fenerbahçe geçen sezon kaleci antrenörü olarak göreve getirdiği Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı. Yerine de Borussia Dortmund'un genç takımında antrenörlük yapan Marco Knoop getirildi.

Bu kararın arkasında kaleci Altay Bayındır'ın inişli çıkışlı bir grafik göstermesinin olduğu kaydedildi. İlk yarıda 17 maçın tamamına çıkan Altay, sadece 3 kez kalesini gole kapattı.





Gelen geçeni içeri alıyor

Gol yememe ortalaması 17.6 olan 21 yaşındaki file bekçisi, 18 takımlı ligde 11. kaleci oldu. Ligde 21 gol yiyen Altay, maç başı ise 1.24 ortalaması ile mücadele etti. Genç kaleci, gol yememe istatistiği ile Avrupa'da 410 kaleci içinde 267. sırada yer aldı.





Yanal memnun değildi

Ersun Yanal’dan önce, Comolli tarafından göreve getirilen Boğuşlu ile tecrübeli teknik adam çalışmak istemiyordu. Ancak bu talebi kabul edilmedi. Bu nedenle Yanal göreve başlarken kendi kaleci antrenörünü yanında getiremedi. Harun ve Altay’ın memnun etmeyen performansları sonrası Comolli de Boğuşlu ile yolların ayrılmasına ikna oldu.