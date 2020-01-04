Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İtalyanlar harekete geçti

Menajer Necdet Ergezen, Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz’ın İtalya’ya gideceği yönündeki haberlere son noktayı koydu. Konuyla ilgili Radyospor’da Özgür Sancar’a açıklama yapan Ergezen, “Burak’ın sözleşmesini 1 buçuk, artı 1 yıl olarak yapmıştık. Opsiyon maddesi gereğince 10 gün önce sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Burak İtalya’ya tatil için gitti. Hiçbir transfer görüşmesi olmadı. Burak, en az bir yıl daha Beşiktaş forması giyecek” dedi.