Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İtalyanlar harekete geçti
Futbolcu satmadan transfer yapamayan Fenerbahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber geldi. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin eli oldukça rahatlayacak.
İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın durumumu yakından takibe aldı ve Sloven oyuncunun transferi için harekete geçti.
Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.
Galatasaray; Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
Menajer Necdet Ergezen, Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz’ın İtalya’ya gideceği yönündeki haberlere son noktayı koydu. Konuyla ilgili Radyospor’da Özgür Sancar’a açıklama yapan Ergezen, “Burak’ın sözleşmesini 1 buçuk, artı 1 yıl olarak yapmıştık. Opsiyon maddesi gereğince 10 gün önce sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Burak İtalya’ya tatil için gitti. Hiçbir transfer görüşmesi olmadı. Burak, en az bir yıl daha Beşiktaş forması giyecek” dedi.