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Manavgat ırmağında cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti

ANTALYA'da, Manavgat Irmağı'nda dün bulunan erkek cesedinin 17 gündür kayıp olarak aranan Abdullah Yiğit'e (22) ait olduğu tespit edildi. Abdullah Yiğit'i, babası Turgut Yiğit kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti.

Manavgat Irmağı kıyısında dün saat 10.00 sıralarında ağaca takılı erkek cesedini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Dalgıç ekipleri, tekneyle ırmağa açılarak cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KOLUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, durumu Turgut Yiğit'e haber verdi. Morga gelen Turgut Yiğit, cesedin 17 gündür aranan oğlu Abdullah Yiğit'e ait olduğunu, kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Yiğit'in cenazesi Gündoğmuş ilçesinde toprağa verildi.

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