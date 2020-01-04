Ersun Yanal'dan çok konuşulacak ilk yarı değerlendirmesi

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'deki puan kayıpları konusunda, kendisinin hedef tahtasına konulmasına dert yandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ilk yarı değerlendirmesi yaptı. Değerlendirmesinde birçok konuya değinen Yanal, son günlerde yaşanan sakatlıklar konusuna açıklık getirdi.

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, yakın dostlarıyla yaptığı bir sohbette, sezon başından bu yana yaşadıkları sakatlıkların bellerini büktüğünü söyledi. Tecrübeli teknik adam, uzun bir süreden beri Serdar Aziz'den faydalanamadığını, Rami'nin ise sakatlandığını belirtirken Sadık'ın da sezonu kapattığını hatırlattı.

"Jailson'u stoperde oynatmak zorunda kaldım"

Sakatlıklardan ötürü uzunca bir süre Jailson'u stoperde oynatmak zorunda kaldığını belirten Yanal, "Bunun dışında sol bekimiz neredeyse ilk yarının tamamında sakattı. Sağ bek Isla da uzun süre takımdan ayrıydı" dedi.

"Elimiz kolumuz bağlıydı"

Yanal, hücum bölgesindeki sıkıntılara yönelik ise "Moses iki kez sakatlandı, Rodrigues bir kez sakatlanıp bir kez 2 maç ceza aldı. Vedat ile Kruse'nin sakat olduğu haftada Mevlüt Erdinç'in adalesi yırtıldı. Üst üste gelen talihsizlikler nedeniyle en az 5-6 puan kaybettik. Kimse konuşmuyor ama bunlar bizim elimizi kolumuzu bağlayan etkenlerdi. İkinci yarıda çok daha iyi seviyeye geleceğiz" dedi.