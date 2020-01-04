Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesi ayıptır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki terör suçlamaları nedeniyle hapiste tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini savundu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın tutuklanmasını demokrasi ayıbı olarak nitelendirdi.
Demirtaş'ı tahliyesi
Yaptığı konuşmalarda sık sık Selahattin Demirtaş'ın terör soruşturmasında tutuklanmasının yanlış olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini ifade eden CHP Lideri, Ankara'da yaptığı konuşmada da benzer ifadelere yer verdi.
Türkiye'deki yargı erkine ağır ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
Adalet Bakanlığı'nın seçip aldığı yargı mensuplarının yüzde 99'u Saray'a bakıp karar alıyorlar. Daha eski ve deneyimli olanlar sağlıklı kararlar alıyorlar. Selahattin Demirtaş olayı bir demokrasi ayıbıdır. Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesine izin veriyorsunuz ama sonra hapse atıyorsunuz. Türkiye'de demokrasi olduğunu hiç kimse dünyaya anlatamaz.
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