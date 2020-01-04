Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesi ayıptır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki terör suçlamaları nedeniyle hapiste tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın tutuklanmasını demokrasi ayıbı olarak nitelendirdi.

Demirtaş'ı tahliyesi

Yaptığı konuşmalarda sık sık Selahattin Demirtaş'ın terör soruşturmasında tutuklanmasının yanlış olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini ifade eden CHP Lideri, Ankara'da yaptığı konuşmada da benzer ifadelere yer verdi.

Türkiye'deki yargı erkine ağır ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi;