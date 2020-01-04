Kışın cildinizi korumanın 10 yolu

Kış aylarında cildim kuruyor, mat ve kötü görünüyor diyenler için 10 adımda cildinizi kışın etkilerinden korumanın yollarını hazırladık. Kışın cildi korumak için nemlendirmenin yanı sıra gece maskeleri, güneş koruyucular, canladırıcı yağlar ve ılık duş gibi detayları ve kullanabileceğiniz ürünlerin içeriklerini derledik.

Serin havalardan soğuk kışa geçerken bu değişimden en çok etkilenecek yer dolabınızın yanında cildiniz! Soğuğun kurutucu ve hassaslaştırıcı etkilerinden korunmak için kış bakımınızda uygulayabileceğiniz 10 ipucunu sizin için bir araya getirdik.

Temizlerken nemsiz bırakmayın

Cilt temizleme ürünleri yüzünüzü makyajdan ve kirden temizlerken cildinizin doğal yağlarını da yanında götürerek kurumasına sebep olur. Kış aylarında bu kuruluğu daha fazla hissetmemeniz ve cildinizin kötü etkilenmemesi için temizlerken nem veren daha yumuşak ve çift etkili formüllere geçiş yapabilirsiniz.

Cildiniz kat kat nemlendirin

Kışın kat kat giyinmek nasıl sizi soğuktan koruyorsa cildiniz için de aynı şey geçerli. Serum, booster ve losyonlarla cildinizin soğuğa karşı kalkan olan tabakasını güçlendirin ve cildinize ihtiyacı olan korumayı sağlayın.

Dudak bakımını unutmayın

Kışın soğuğundan etkilenen belki de en önemli ve hassas yer dudaklarınız. Cildiniz ne kadar bakımlı olsa da kurumuş ve parça parça olmuş dudaklar görünümünüzü bozabilir. Ekstra yatıştırıcı ve tedavi edici bir balmla dudaklarınızı şımartın.

Peeling yaparken dikkat

Soğukta hassaslaşan ve kuruyan cildinize yoğun ve sert peeling ürünleriyle yüklenmeyin. Unutmayın, amaç cildin doğal yağını yitirmemesini sağlamak. Bu yüzden kış bakım rutininizde daha hafif içerikli peeling ürünlerinden faydalanabilirsiniz.

Gece maskelerini kullanın

Nemlendirici gece bakım maskeleri kış rutininizde acil kurtarıcınız olacak. Cildinizin durumuna göre haftada bir veya iki kez uygulayacağınız yoğun nem içerikli uyku maskeleriyle soğuğa karşı savaş veren cildinizi yatıştırın ve ona yoğun nem sağlayın.

Güneş'in etkilerini unutmayın

Güneşin cilde olan zararları sadece yazın değil, kışın da devam ediyor. Özellikle kayak ve hiking gibi spor aktivitelerinizde cildinizin fazlasıyla maruz kalacağı zararlı ışınlardan korunmak için SPF’i bakım rutininizden eksik etmeyin.

Yağlandırın

Kuruyan cildinizde yağ kullanmaya korkuyorsanız kış mevsimi bu ürünleri kullanmanın tam zamanı. Soğuktan etkilenen yüzünüze ekstra bir bakım yapmak için cilt bakım yağlarının sakinleştirici ve onarıcı formülleri bakım rutininizin yeni vazgeçilmezleri.

Ortam nemine dikkat edin

Cildinize destek olmanın ekstra yöntemleri sadece bakım ürünleriyle bitmiyor. Uyku esnasında da hem yüzünüz hem de vücudunuzun ihtiyacı olan nemi yitirmemesi için hava nemlendiricilerden ve buhar makinelerinden faydalanabilirsiniz.

Gün içinde de bakım yapın

Soğuyan havaların ciltte yarattığı olumsuz etkileri sadece sabah ve akşam bakım yaparak atlatmak mümkün değil. Gün içinde yanınızda taşıyacağınız makyaj üzerine de uygulanabilen bir yüz mistiyle hem cildinizi nemlendirin hem de UV kalkanını yenileyin.

Sıcak duştan kaçının

Soğuk kış günlerinde uzun ve sıcak bir duş ne kadar cazip gelse de bu seanslar cildinize pek de yardımcı olmuyor. Sıcak su hem vücutta hem de yüzdeki doğal yağları ekstrem bir biçimde temizleyerek cildin kolayca kurumasına sebep oluyor. Cildi yormayacak ılık bir duşla kış rutininizi yenileyin.