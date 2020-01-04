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İstanbul Valisi açıkladı! 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı

Anadolu Ajansı

İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden Suriyelilere ilişkin 2019 yılı verilerini açıkladı. Vali Yerlikaya paylaştığı verilerde, "2019 yılında, geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 78 bin 243 kişi azaldı. Ayrıca, 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı. 118 bin 432 düzensiz göçmen yakalandı, 37 bin 582’si sınır dışı edildi" bilgilerini aktardı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda "'Düzensiz Göç' ile mücadelemiz devam edecek" ifadelerine de yer verdi.

Yıllara göre paylaşılan veriler ise şu şekilde:
Yakalanan düzensiz göçmen sayısı, "2016 yılında 10 bin 183, 2017 yılında 18 bin 254, 2018 yılında 28 bin 364 ve 2019 yılında 118 bin 432."

Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı, "2016 yılında 2 bin 346, 2017 yılında 7 bin 814, 2018 yılında 11 bin 292, 2019 yılında 37 bin 582."

Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler, "2016 yılında 438 bin 861, 2017 yılında 538 bin 001, 2018 yılında 557 bin 663, 2019 yılında 479 bin 420."

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