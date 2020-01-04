HABER /  YEREL

Kastamonu'da tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da arkeolojik eserleri satmaya çalışırken yakalanan 2 kişinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi esere el konuldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde ellerindeki arkeolojik eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Evlerinde çok sayıda tarihi eser bulundu 

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler; 1 kemik kabzalı kılıç, 1 sikke, 1 bronz ok ucu, 1 madeni iğne, 2 gözyaşı şişesi, 1 kemer tokası şeklinde metal obje, 1 pişmiş toprak küp ve küp içerisinde 50 sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 imame, 1 metal istavroz obje, 1 yüzük, 6 taş obje, 6 tarihi olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirdi.

Bulunan eserler müze müdürlüğüne teslim edildi 

Bulunan eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken 2 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Berat Albayrak'tan önemli TEMSA açıklaması! Müjdeyi verdi
ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin Iraklı Şii milislerle gizli toplantıları ifşa edildi
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesi ayıptır
Cenk Tosun'un Beşiktaş'ı reddetmesinin sebebi
Ersun Yanal Alper Boğuşlu'dan memnun değildi bileti kesildi
ABD Kongresi'nden olası İran savaşını önleyecek tasarı! Trump'ı zora sokacak karar
ÖNCEKİ HABERLER
Uyuz hastalığının belirtileri ve nedenleri kıyafet denerken dikkat!
Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
İstanbul Mahmutbey TEM'de 7 araç zincirleme kazaya karıştı
MHP Tavas ilçe yönetimi istifa etti
Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması
Müfettiş yardımcısı maaşları 2020 zamlandı ne kadar oldu
Yorumlar