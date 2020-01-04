HABER /  EKONOMİ

Bakan Berat Albayrak'tan önemli TEMSA açıklaması! Müjdeyi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üretimi durduran ve konkordato ilan eden Temsa için “Konu gündemimizde. Kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği şube başkanlarının kendi şehirlerinde iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdiği toplantıda MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, Bakan Albayrak'a Temsa'nın son durumunu iletti.

'Temsa'dan güzel haber alacaksınız'

"Sayın Bakanım, yerli otomobilimizle gurur duyacağımız bir süreç başlamışken Türkiye'nin otobüs markasında üretim durdu. Bu tesisimizin yeniden üretime geçirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz" talebine yanıt veren Bakan Albayrak, "Konu gündemimizde kısa süre sonra Temsa'dan güzel haber alacaksınız" yanıtını verdi.

Başkan Burhan Kavak, üyelerinin ve Adana iş dünyasının sorun ve taleplerini içeren bir dosyayı da Bakan Albayrak'a sundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Memur maaşları 2020 zamlı tablo öğretmen polis doktor teknisyen Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin Iraklı Şii milislerle gizli toplantıları ifşa edildi
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesi ayıptır
Cenk Tosun'un Beşiktaş'ı reddetmesinin sebebi
Ersun Yanal Alper Boğuşlu'dan memnun değildi bileti kesildi
ABD Kongresi'nden olası İran savaşını önleyecek tasarı! Trump'ı zora sokacak karar
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ABD'yi buz kesen açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Mahmutbey TEM'de 7 araç zincirleme kazaya karıştı
MHP Tavas ilçe yönetimi istifa etti
Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması
Yeni Malatyaspor, Bifouma ile uzattı
İstanbul Valisi açıkladı! 97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı
Müfettiş yardımcısı maaşları 2020 zamlandı ne kadar oldu
Yorumlar 3 yorum