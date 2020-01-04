Memur maaşları 2020 zamlı tablo öğretmen polis doktor teknisyen
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra 2020 öğretmen, polis, vaiz, araştırma görevlisi doktorlarında aralarında olduğu kamu görevlilerinin maaşları netleşti.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra gözler memur maaşlarına çevrildi. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşince, bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Bu artışlarla 2020 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle:
116
Genel müdür
2019 Temmuz: 12.358 2020 Ocak: 13.136
216
Şube müdürü (Üniversite mezunu)
2019 Temmuz: 6.499 2020 Ocak: 6.904
316
Memur /Üniversite mezunu)
2019 Temmuz: 3.997 2020 Ocak: 4.264
416