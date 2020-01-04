Memur maaşları 2020 zamlı tablo öğretmen polis doktor teknisyen

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra gözler memur maaşlarına çevrildi. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşince, bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Bu artışlarla 2020 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle: