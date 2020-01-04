Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
Galatasaray, Celil Yüksel'in sezon sonuna kadar Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Kadrosunu Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi ile güçlendiren Galatasaray, genç oyuncusu Celil Yüksel'in, Adanaspor'a kiralandığını duyurdu.
Galatasaray'dan KAP açıklaması: "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."
Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/nau9jiwYCz— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 4, 2020