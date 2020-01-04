Hataysporlu futbolcuları taşıyan otobüs devrildi

Hatayspor U 16 futbol takımını taşıyan otobüs Sivas’ın Gölova ilçesinde devrildi, 4 sporcu, 2 şoför ve 2 teknik yönetici hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah erken saatlerinde Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana geldi. Kazada, Hatayspor U 16 futbol takımını taşıyan otobüs, Çaykur Rizespor deplasmanına giderken Sivas’ın Gölova ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi.





Yaralılar var

4 sporcu, 2 sürücü ve 2 teknik adam hafif şekilde karalandı. Yaralılarla birlikte otobüste bulunan toplamda 25 kişi kontrol amaçlı Gölova, Suşehri ve Sivas’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Yaralılarda hayati tehlike bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.