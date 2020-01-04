Abdulhamit Gül'den Bülent Arınç'ın damadı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, damadıyla ilgili konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı, yargıyı etkilemekle suçlayan Bülent Arınç'ın değerlendirmesi için ""Savcı burada ihsası reyde bulundu" gibi teknik eleştiri doğru değil. Savcı iddiada bulunmuştur" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'den beraat eden damadıyla ilgili konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın açıklamalarına tepki gösteren Bülent Arınç ile ilgili soruya böyle yanıt verdi:

"Savcılık makamı bir bütündür. Bir yargılama makamı değildir. Yani savcılık talepte bulunur, mahkeme karar verir. Dosyasıyla ilgili, soruşturmayla alakalı bir savcının itiraz etmesi, dava açması... Dava açması bir mahkeme kararı değil. Savcı itiraz eder, kanun yollarına başvurur. "Savcı burada ihsası reyde bulundu" gibi teknik eleştiri doğru değil. Savcı iddiada bulunmuştur. Hakim değildir, muhakeme yapan değil; iddiada bulunandır. Kararı verecek olan mahkemedir. "

Savcının Arınç'ın damadıyla ilgili sözleri

Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski AK Parti Milletvekili Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in FETÖ’den beraat ettiği davayla ilgili “Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Karara itiraz ettik, bozulacağını düşünüyorum. Dosyada ciddi deliller vardı” ifadelerini kullandı.

Arınç'ın tepkisi sert oldu

Arınç, Kocaman’ın bu sözleri üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamanın “haysiyet cellatlarına malzeme verdiğini” söyleyen Arınç, Kocaman’ın kendi görüşlerini beyan edemeyeceğini savundu: “Siz yargıyı ve adaleti temsil ediyorsunuz. Adli konu üzerinde isim ve olay zikrederek sübjektif görüş beyan edemezsiniz” dedi.

İki buçuk yıl süren davanın usul ve yasaya uygun devam ettiğini ve halen kesinleşmemiş bir yargı kararı olduğunu kaydeden Arınç, açıklamaların yargılama sürecini etkilemeye yönelik olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.