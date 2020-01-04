Irak'ta Kasım Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni! Başbakan Abdulmehdi de katıldı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.
Yüzlerce Iraklı sabah saatlerinden itibaren cenaze töreninin yapılacağı Bağdat’ın merkezi Cadiriye’de toplanmaya başladı.
Başbakan da katıldı
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de cenaze törenine katılmak üzere alana geldi.