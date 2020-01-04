HABER /  DÜNYA

Irak'ta Kasım Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni! Başbakan Abdulmehdi de katıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

Yüzlerce Iraklı sabah saatlerinden itibaren cenaze töreninin yapılacağı Bağdat’ın merkezi Cadiriye’de toplanmaya başladı.

Başbakan da katıldı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de cenaze törenine katılmak üzere alana geldi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hataysporlu futbolcuları taşıyan otobüs devrildi
Bakan Berat Albayrak'tan önemli TEMSA açıklaması! Müjdeyi verdi
ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin Iraklı Şii milislerle gizli toplantıları ifşa edildi
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesi ayıptır
Cenk Tosun'un Beşiktaş'ı reddetmesinin sebebi
Ersun Yanal Alper Boğuşlu'dan memnun değildi bileti kesildi
ÖNCEKİ HABERLER
Abdulhamit Gül'den Bülent Arınç'ın damadı açıklaması
Kastamonu'da tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
Uyuz hastalığının belirtileri ve nedenleri kıyafet denerken dikkat!
Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
İstanbul Mahmutbey TEM'de 7 araç zincirleme kazaya karıştı
Şeyma Subaşı iç çamaşırsız paylaştı dövme fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Yorumlar