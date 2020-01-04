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Merih Demiral'a 5.talip! İşte istenen çılgın rakam

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı isteyen kulüp sayısı 5'e çıktı. İtalyanlar, Merih Demiral için 40 milyon Euro fiyat biçti.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta uzun süre yedek bekledikten sonra formayı kapan 'Türk duvarı' lakaplı Merih Demiral'in kısmeti de açıldı.

Kiralık formülü
Matthijs de Ligt'ın sakatlığından sonra ilk 11'in değişmez ismi olan Merih, Arsenal'in markajına girdi. İngiliz basınında çıkan habere göre; Arsenal'in Merih için kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü. 

Talipleri arttı
Merih Demiral'ı isteyenler arasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Bundesliga devi Borussia Dortmund, Milan ve Schalke 04 de var.

40 milyon Euro
La Gazzetta dello Sport'taki haberde ise Merih Demiral hakkında, "Merih Demiral artık Juventus'un önemli bir ismi. Değeri artık 40 milyon Euro'ya yükseldi. Şu ana kadar 18 milyon euro teklif edildi ama Juventus yönetimi son 2 maçtaki performansı gördükten sonra Merih Demiral'ı kesin olarak bırakmama kararı aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

18 milyon Euro'ya gelmişti
2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Merih Demiral, Juventus'taki ilk aylarında forma şansı bulamasa da ligin ilk yarısının son haftalarında daha çok süre almaya başladı. 21 yaşındaki genç stoper İtalyan ekibiyle şu ana kadar 5 resmi maçta görev yaptı.

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