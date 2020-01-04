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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağdat'ta Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak "Amerikanın yaptığı da yanlıştır çatışmaya zemin hazırlar. Çatışma en son başvurulacak şeydir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da "Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz" programının açılışında konuştu.

İranlı general Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD füzeleriyle öldürülmesine ilişkin Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. 

Hükümete "Ortadoğu politikanı 180 derece değiştir" çağrısı

Ortadoğu'nun bataklık olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, hükümeti Ortadoğu politikasını 180 derece değiştirmesi çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Kasım Süleymani öldürüldü. Orta doğu politikasında etkin bir kişiydi. Şimdi orta doğuda yeni bir kanlı sayfa açılabilir. Benim isteğim Türkiye'nin Ortadoğu politikasını 180 derece değiştirip, barış eksenli bir çizgiye oturtması. Ortadoğu bir bataklıktır. Bataklıktan çok tehlikeli sinyaller geliyor, bütün dünya diken üstünde. Bu konuda son derece dikkatli ve tutarlı bir politikaya ihtiyacımız var. Amerikanın yaptığı da yanlıştır çatışmaya zemin hazırlar. Çatışma en son başvurulacak şeydir. Diplomasi değerli bir şeydir. "

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