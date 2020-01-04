HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Hüseyin Cimşir'e destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyeti ile buluştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili takımda görevinden ayrılan Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle bir araya geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen yemekte, Başkan Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir’e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Büyükçekmece otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu
Arda Turan zirveden dibi gördü piyasa değeri şoke etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması
Merih Demiral'a 5.talip! İşte istenen çılgın rakam
ABD'nin Kasım Süleymani suikasti sonrası NATO'dan flaş Irak kararı! Askıya aldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı yerli otomobil için güzel haber ilk kez açılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kazada yaralanan eşini elini tutup 'ne olur dayan karıcığım' diye seslendi
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Sonuçlar nereden öğrenilir?
Kör taklidi yapan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
Hasan Ruhani Kasım Süleymani'nin evine taziye ziyaretinde bulundu
Berna Gözbaşı: Bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum
Avukat maaşları 2020 yılında ne kadar oldu yeni zam tablosu
Yorumlar