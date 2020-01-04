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İstanbul Büyükçekmece otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu

İSTANBUL Büyükçekmece'den tüyler ürperten bir haber geldi. Bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu.

Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi’nde bulunan bir otel odasında, saat 15.30 sıralarında, iki kişinin yerde hareketsiz yattıklarını gören kat görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Osman Turan (34) ve Gülnihal Kurum (20)’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cesetlerin yanında 1 silah ve 2 boş kovan bulundu. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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