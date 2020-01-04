Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi! Bakanlar da oradaydı

Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan asker heykellerinin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve davetliler tarafından yapıldı.