Arda Turan zirveden dibi gördü piyasa değeri şoke etti

Transfermarket sitesi, futbolcuların piyasa değerini revize ederken 2016 yılında 35 milyon Euro fiyat biçilen Arda Turan'ın yeni değeri 800 bin Euro olarak belirlendi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz tarafından veto edilen Arda Turan'ın kariyerindeki düşüş piyasa değerine de yansıdı.

Arda zirveden dibi gördü

Transfermarket sitesi, futbolcuların piyasa değerini revize ederken 2016 yılında 35 milyon Euro fiyat biçilen Arda Turan'ın yeni değeri 800 bin Euro olarak belirlendi.

Falcao 6 milyon Euro

Galatasaray'a imza attığında 10 milyon Euro değer biçilen Radamel Falcao'nun rakamı 6 milyon Euro'ya gerilerken takımın toplam değeri yaklaşık yüzde 18 azaldı.

Vedat'ın değeri 12 milyon Euro oldu

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ise 850 bin Euro'dan 12 milyon Euro'ya yükselen rakamı ile ligde değerini en çok artıran isim oldu.