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Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Ndiaye'nin kiralık transferi için Stoke City'ye 150 bin sterlin ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor, Ndiaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir."

Menajerine 100 bin euro ödenecek
Bordo-mavili kulüp, Ndiaye'nin yarım dönem için ne kadar alacağını da Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamada, "Oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca 100.000.-EUR menajerlik bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon 13 maçta 880 dakika sahada kaldı
Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını giyen Ndiaye, bu sezon Championship'te Stoke City forması ile 13 maçta 880 dakika süre aldı.

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