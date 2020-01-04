Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

ABD-İran gerginliği sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası bölgede yükselen tansiyon sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

Abd-İran gerginliği

Irak'ın Kerkük kentindeki koalisyon güçlerine 27 Aralık'ta düzenlenen saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, saldırıdan sorumlu tuttuğu Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu. Saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD'nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, salı günü Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, binaya zarar vermişti.

Olayların ardından Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ülkesinin Bağdat'taki elçilik saldırısıyla bağlantısını reddederek, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.