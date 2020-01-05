ABD, Kuveyt'e 3 bin asker gönderdi

ABD'nin İran'la giderek artan gerilimin ardından, Kuveyt'e 3 bin asker gönderdiği öğrenildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve bir kısım askeri yetkililerin, Bağdat'ta ABD'nin füze saldırılarıyla öldürülmesinin ardından, İran yönetimi intikam yemini etmişti.

İran da ABD'nin Irak'taki çeşitli askeri üslerine füze saldırıları gerçekleştirdi. Bu karşılıklı manevraların gölgesinde ABD, Ortadoğu'daki askeri yetkinliğini İngiltere ile birlikte artırma girişiminde.

Abd'den Kuveyt'e 3 bin asker

Amerikan yayın kuruluşu FOX'un haberine göre; 3 bin ABD askerinin Kuveyt'e gitme üzere yola çıktığını duyurdu.

Ayrıca İngiltere Savunma Bakanlığı, Körfez'deki savaş gemilerine devriyelere hazırlık talimatı verildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan da Irak yönetimine hitaben, 'Irak'ın güvenliğinden yanayız' açıklamasını yaptı.