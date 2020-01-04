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Sezai Temelli Mardin'de elektrik faturalarını eleştirdi

Libya tezkeresine karşı olan Sezai Temelli, Türkiye'nin ürettiği silahlarının maliyetini elektrik faturalarından çıkardığını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin 3’üncü Olağan İl Kongresinde konuştu. Gündeminde Libya tezkeresi ve elektrik faturaları vardı.

Türkiye'nin askeri ekipmanlara harcadığı paralara karşı olduğunu söyleyen Temelli, Türkiye'nin bu ihtiyaçlarını halkın ödediği faturalardan çıkardığını söyledi. Temelli bu açıklamalarını kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu yerlerden biri olan Mardin'de yaptı.

Ödediğiniz 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası silahlara gidiyor
Temelli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir yandan mermi bir yandan beton. Sonra çıkıp bunları halka hizmetmiş gibi anlatıyorlar. İşte Mardin, yoksulluğun girdabında kıvranan bir kent. Mardin çiftçisi, Mardin halkı, Mardin esnafı mağdur. Mardin her geçen gün yoksullaşıyor, her geçen gün çok daha zor koşullarda yaşıyor

Arazinizi sulamaya kalktığınızda elektrik faturalarını ödeyemiyorsunuz. O elektrik faturalarını ödemeyince de haciz geliyor. Peki o elektrik faturalarını incelediğinizde elektrik maliyetlerini mi yansıtıyor yoksa savaşı mı, yoksa müteahhitleri mi finanse ediyor? Ödediğiniz her 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası Türkiye'nin silahlarına gidiyor. İşte bütçe anlayışı budur."

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