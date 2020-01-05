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Hafter Türkiye'ye karşı cihat ilan etti Erdoğan için küstah sözler

Libya'da BM tarafından tanınan meşru hükümeti darbeyle alaşağı etmeye çalışan Hafter, Türkiye'ye karşı cihat etmeye davet etti. Hafter Cumhurbaşkanı Erdoğan içinse küstah ifadeler kullandı.

Libya'da BM tarafından meşru olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeyle devirmeye çalışan Hafter, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmaya başladı.

Hafter, arkasında herhangi bir halk kitlesi olmamasına rağmen Libya meşru hükümeti tarafından davet edilen Türk ordusunu işgalci gibi gösterek cihat ilan etti.

Cihat ve seferberlik ilan ediyoruz

Hafter yayınladığı bir videoda "Bugün cihat ve genel seferberlik ilan ediyoruz. Hem erkeklere hem kadınlara, hem askerlere hem sivillere silah temin edilecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Türk ordusunu ölüme gönderiyor

Libya'ya doğru yola çıkmaya hazırlanan Türk ordusuna da göz dağı vermeye çalışan Hafter, Erdoğan'ın Türk ordusunu ölüme gönderdiğini söyledi.

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