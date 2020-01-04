Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, saat 20.13'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

10 km derinlikte gerçekleşti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 20.13'te gerçekleşen 3.1 büyüklüğündeki depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Çevre illerden de hissedildi

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 3.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.