Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Kasım Süleymani suikastı sonrası Ankara'ya ABD'nin küstah eylemlerine karşı birlikte karşı koyma teklifinde bulunduğu bildirildi.

Sputnik'teki habere göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yapılan diplomatik temaslar sürüyor.

Sessiz kalmayın çağrısı

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani, Erdoğan'a, 'ABD'nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyma' çağrısında bulundu. Ruhani Erdoğan'a hitaben, "Saldırgan bir eyleme karşı sessizliğimiz, daha saldırgan eylemlere girişmek için daha fazla meydan okumaya neden olabilir" dedi.