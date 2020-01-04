Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

SAĞANAK YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bununla birlikte, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklığının düşeceği illerin yarından itibaren alçak basınç merkezli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Hafta sonu yağışların yağmur ve sağanak, bazı kesimlerde yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.