 Donald Trump'tan İran'a tehdit! İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdidinde bulundu.

Rehin alınan 52 amerikalıya karşılık

İran'ın ABD ordusuna ve vatandaşlarına yönelik tehditlerine Twitter'dan yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."

Pompeo: Irak halkı iran boyunduruğundan kurtulmak istiyor

Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "İran'ın sahip olduğu Ketaib Hizbullah çeteleri Irak güvenlik güçlerinden ABD'nin Bağdat büyükelçiliğini ve iyi Irak halkının Amerikalılarla çalıştığı diğer yerleri koruma görevini bırakmasını istiyor. İran'ın Irak yönetimine ne yapması gerektiğini söylemesi Iraklı vatanseverlerin hayatını tehlikeye atıyor. Irak halkı aslında İran'ın boyunduruğundan kurtulmak istiyor ve daha yakın zamanda İran Başkonsolosluğunu yakıp kül ettiler." ifadelerini kullandı.

Onları daha önce hiç olmadığı kadar sert bir biçimde vuracağız

Sosyal medya hesabı Twitter'dan iki yeni açıklama yapan Trump ilk mesajında, "Onlar (İran) bize saldırdı ve biz de karşılık verdik. Eğer tekrar saldırırlarsa -ki bunu yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyorum- onları daha önce hiç olmadığı kadar sert bir biçimde vuracağız!" dedi.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!