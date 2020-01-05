Hafter Libya'da askeri okulu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şarkıcı Aynur Aydın'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım

Ruhat Mengi, Çin'deki olay için bile Türk polisini suçladı

Mühendis maaşları 2020 zamlandı derecesine göre ne kadar oldu?