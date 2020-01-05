Hafter Libya'da askeri okulu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

LİBYA 'da korkunç gelişmeler yaşanıyor. Hafter'e ait savaş uçakları, Trablus'un güneyindeki bir askeri okulu vurdu. Saldırıda 30 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okula düzenlediği hava saldırısında 30 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.
Öğrenci yurdu vuruldu
Libya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, saldırının askeri okul öğrencilerinin kaldığı yurdu hedef aldığını söyledi. Ölü ve yaralı sayısının artma ihtimalinden endişe ediliyor.
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