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Irak'ta İranlı General Kasım Süleymani için 3 gün yas

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD saldırısıyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için 3 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Pentagon, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile beraber 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Üç günlük yas

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Adil Abdulmehdi, şehitler için bugünden itibaren üç günlük yas ilan etti" ifadelerine yer verildi.

"Suçluları acı bir intikam bekliyor"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

ABD'nin kontrolündeki bölgelere saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükseliyor. İran'ın misilleme mesajları verdiği ABD'nin kontrolündeki pek çok bölge hedef alındı.

Gün içerisinde daha önce de ABD Büyükelçilik binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye, Salahaddin vilayetindeki Balad askeri üssüne, Bağdat'taki eski Cumhurbaşkanlığı binasına ve Cediriye mahallesine saldırı düzenlenmişti. Irak'ın Musul kentinde bulunan Kindi askeri üssüne havan toplarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Üste ABD askerleri bulunuyor.

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