ABD başkanı Donald Trump'tan yeni tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı açıklamada 'Tekrar saldırırlarsa, ki onlara yapmamalarını şiddetle tavsiye ederim, onları öncekinden daha sert vuracağız' dedi.

Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan iki yeni açıklama yapan Trump ilk mesajında, "Onlar (İran) bize saldırdı ve biz de karşılık verdik. Eğer tekrar saldırırlarsa -ki bunu yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyorum- onları daha önce hiç olmadığı kadar sert bir biçimde vuracağız!" dedi.