Ortadoğu'da savaş kapıda! İşte İran'ın intikam senaryoları

ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen, İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı Kasım Süleymani için İran'da göndere intikam yemini anlamına gelen kırmızı bayrak çekildi. İranlı komutan, dünyanın en işlek petrol yollarından Hürmüz Boğazı’nı işaret etti.

İran'ın Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran'da el-Kaim Camii kubbesine İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun dış operasyonlardan sorumlu özel birimi Kudüs Gücü’nün komutanı General Kasım Süleymani için kırmızı bayrak çekildi. İran geleneğine göre, Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak gönderde kalacak.

"İntikamı alınacak deyip Hürmüz ve Tel Aviv'i işaret etti"

İran’da Ali Hamaney liderliğinde bir araya gelen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Süleymani suikastının ardından toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Süleymani’nin öldürülmesinden sorumlu olanlardan ‘çok büyük intikam alınacağı ve bunun doğru zamanda, doğru yerde yapılacağı’ belirtildi. İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Golamali Abuhamze, Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak İran’ın erişebileceği her yerde Amerikalıları cezalandıracağını söyledi. Güney Kerman eyaletindeki muhafızların komutanı General Abuhamzeh, “Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri oradan geçiyor. Bölgedeki Amerikan hedefleri uzun zamandan beri İran tarafından tespit edildi. 35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Tuğamiral Ali Fadavi ise Washington’un, Tahran’a planladığı misillemenin ‘orantılı olması’ çağrısında bulunduğunu iddia etti, ancak ayrıntı vermedi.

Amerikan üslerinden uzak durun çağrısı

Dün akşam saatlerinde, Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi. Irak güvenlik kaynakları, sözkonusu bölgeye 2 adet füze atıldığını bildirdi. Eşzamanlı olarak Irak’ın Salahaddin vilayetinde de, ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü’ne füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Iraklı Şii Hizbullah Tugayları ise Irak güvenlik güçlerini, Pazar akşamından itibaren (bu akşam) Amerikan üslerinden en az 1 kilometre uzak durmaları konusunda uyardı.

İran’ın yanıtının ne olacağı ise Batı basınında geniş yer tutuyor.

İşte konuşulan seçenekler...

Vekil güçler

Tahran’ın sahadaki başlıca seçenekleri Yemen’de Husiler, Irak’ta Şii milisler ve Lübnan’da Hizbullah hareketi. AFP Ajansı’na göre Irak ise kilit savaş alanı konumunda. Şii milisler de, ABD güçlerini Irak’tan çıkarmak için uğraşabilir.

Irak’ta ABD’ye baskı

Washington’daki Ortadoğu Enstitüsü’nden uzman Alex Vatanka da, “Irak’taki ABD askeri varlığına şimdi epey baskı olacağından kuşkulanıyorum” diyerek Irak’tan büyük bir çekilmenin “Ortadoğu’da ABD için “büyük bir stratejik kayıp” olacağını ekledi. İsrail’e yönelik baskılar da artabilir.

Enerji yolları

Süleymani suikastı sonrası petrol fiyatları ilk anda yüzde 4 yükselmişti. Enerji uzmanları, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tankeri trafiğini sekteye uğratma kabiliyetinin önemli bir endişe kaynağı olduğunu belirtiyor.

Siber saldırı

Uzmanlara göre İran son dönemde Batı’nın kilit siber altyapısına yönelik hac-ker saldırı kapasitesini arttırdı. Hatta bir ‘siber ordu’ da kurdu.

Bölgesel savaş riski

Sonuçları en ağır senaryo ise İran’ın balistik füzelerini ABD, İsrail ve Suudi Arabistan çıkarlarına karşı kullanması. Bu da topyekun bir savaş riskini gündeme getirebilir.